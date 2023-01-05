

Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование Украины

05.01.2023 19:45





Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование Украины.



Об этом в Telegram сообщил министр культуры Украины Александр Ткаченко.



«По итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возвращения культовых сооружений со стороны УПЦ. Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, это не является препятствием для возвращения государственного имущества. Украинская святыня должна служить всему украинскому народу. Этого принципа мы и будем придерживаться в дальнейшем», — написал Ткаченко.



4 января пресс-служба ПЦУ сообщила, что предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января планирует провести богослужение по случаю Рождества в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.







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