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Президент и премьер-министра поздравили ААЦ и ее прихожан с Рождеством и Крещением
06.01.2023 11:31
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Армянскую Апостольскую церковь и ее прихожан с Рождеством и Крещением.
«Поздравляю Армянскую Апостольскую церковь и ее прихожан Грузии и всего мира с Рождеством и Крещением !
Пусть мир, здоровье и благополучие принесет вам и вашим семьям великий праздник добра и добродетели, который вы отмечаете сегодня», — написала Зурабишвили в социальной сети.
Свои поздравления опубликовал и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.
«Я хочу поздравить наших армянских соотечественников и наш братский армянский народ, всех, кто с особой радостью и большим торжеством отмечает праздник Рождества Христова и Крещения Господня», — пишет в Facebook премьер-министр.
Как отмечает глава правительства, взаимное уважение и любовь между грузинским и армянским народами обусловили многовековую дружбу и добрососедство.
«Я рад, что эти отношения становятся глубже. Желаю вам здоровья, мира и благополучия», — отмечает премьер-министр.
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