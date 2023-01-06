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Саакашвили о поздравлении Патриарха Илии Второго


06.01.2023   13:03


Хочу ответить тем, кто как-то связал «духовную реальность» с тюрьмой. Они упустили слово «духовная» - в течение последнего года я действительно духовно укрепился, - об этом сказано в послании третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, где он говорит о письме, направленном ему патриархом.

Как заявляет Саакашвили, в последний год у него было много времени и возможности молиться.

«Сегодня светлый праздник Рождества. Я благодарен Его Святейшеству за то, что, несмотря на сильное переутомление, он очень тепло встретил Сандру и Николоза и долго с ними беседовал.

Хочу ответить тем, кто как-то связал «духовную реальность» с тюрьмой, они упустили слово «духовная». В течение последнего года я действительно духовно укрепился, впервые многократно причащался, исповедовался, прошел миропомазание и самое главное, у меня было много времени и возможности молиться.

Что касается тюрьмы, главный лозунг украинских бойцов - свобода или смерть, так что, свобода победит.

Поздравляю всех с Рождеством», - отмечается в послании Михаила Саакашвили.

Напомним, что Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II направил письмо бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили.

Патриарх поблагодарил Михаила Саакашвили за поздравление с юбилеем ​​интронизации и желает ему здоровья и бодрости.

«Г-н Михаил, от всего сердца благодарю вас за поздравление с днем интронизации. Я также поздравляю вас с днем ​​рождения и с наступающим Новым годом. Желаю вам здоровья, бодрости и, в первую очередь, Божьей милости для укрепления ваших духовных сил и познания истинной иной реальности», - говорилось в письме.

Недоумение вызвали пожелания «познания истинной иной реальности». Как и сторонники Саакашвили, так и его противники восприняли данные слова как пожелание привыкнуть к заключению, а некоторые провели параллели с заявлениями Кремля «о необходимости принять новые реальности», которые там используют для закрепления оккупаций территорий соседних государств.


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