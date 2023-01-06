

Главный переговорщик США по Кавказу подал в отставку

06.01.2023 15:28





Дипломат Филип Рикер сразу после Нового года подал в отставку с поста главного советника Госдепа США по переговорам на Кавказе.



Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что Рикер проработал на этом посту несколько месяцев, и с самого начала назначался на короткий срок. Имя преемника пока не названо.



Прайс отметил, что Рикер «ускорил взаимодействие и помог создать структурированный процесс для достижения мира в неспокойном регионе».



«Его вклад еще раз подтверждает то значение, которое США придают помощи Армении и Азербайджану в переговорах по достижению взаимно устойчивого мира, а также нашей цели поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии, возглавляя нашу делегацию на международных переговорах в Женеве. Уход посла Рикера никоим образом не нарушает приверженность США продвижению безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного будущего для региона Южного Кавказа», — заявил Прайс.





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