

Кадагишвили поясняет, почему депутатам ограничили право на посещение Михаила Саакашвили

06.01.2023 18:14





Спекуляция здоровьем Михаила Саакашвили идет постоянно, причем делаются самые тяжелые спекулятивные заявления о том, что его методично отравляют - поэтому в отношении осужденного должно быть максимальное внимание, чтобы для него не создалась какая-либо опасность, хотя бы в этом направлении! - так председатель комитета парламента по процедурным вопросам и правила, депутат «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили объясняет решение спикера парламента не давать разрешение депутатам на посещение Саакашвили.



По словам Кадагишвили, если кто-то заинтересован в обеспечении здоровья и безопасности Саакашвили, это, прежде всего, государство.



«Мы должны учесть, что подразумевает закон, когда речь идет о посещении депутатом человека, находящегося в заключении. Визит депутата к заключенному должен служить лишь для определения того, находится ли заключенный в надлежащих условиях и не подвергается ли он какому-либо обращению, недопустимому в соответствии с «Кодексом заключения». Чтобы удовлетворить этот высокий интерес, Михаила Саакашвили посетило до 2000 человек. Так много посетителей нет у здорового человека, выходящего на улицу. Стоит вопрос безопасности Михаила Саакашвили, в первую очередь, для него самый важный. Также важно в этом направлении ограничить политические спекуляции. Именно исходя из этого председатель парламента принял такое решение. С другой стороны, определенные законом лица, которым не требуется разрешение и они могут посещать осужденного, разумеется, будут иметь это право. Это Народный защитник и уполномоченные им лица, адвокаты и так далее», - сказал Ираклий Кадагишвили.





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