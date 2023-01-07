

Кевин Маккарти избран спикером Палаты представителей США

07.01.2023 11:55





Лидер республиканцев в Палате представителей Конгресса США Кевин Маккарти избран ее спикером по итогам 15-го тура голосования. Он получил 216 голосов, а его основной соперник — демократ Хаким Джефрис — 212.



Нынешние выборы стали самыми продолжительными в истории Конгресса за последние 163 года. Для избрания нового спикера Конгрессу понадобилось провести 15 голосований. Последний раз ситуация, когда спикера Палаты представителей не удавалось выбрать в первом туре, возникала 100 лет назад. В 1923 году, чтобы избрать кандидатуру, понадобилось девять туров.



Двумя днями раннее также впервые в истории Конгресса лидером демократов стал афроамериканец Хаким Джефрис.



Президент Джо Байден поздравил Кевина Маккарти с избранием спикером и выразил надежду на сотрудничество с ним. Маккарти также поздравил и экс-президент Дональд Трамп.





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