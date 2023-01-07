

Председатель парламента Грузии не ожидает, что президент помилует Саакашвили

07.01.2023 17:49





По заявлению председателя парламента Грузии Шалвы Папуашвили, он не ожидает, что президент Грузии Саломе Зурабишвили помилует третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



По словам спикера парламента, он знает позицию Зурабишвили по этому вопросу и не видит каких-либо оснований для того, чтобы ее позиция изменилась.



Как отметил Папуашвили, все, кто сейчас пытается каким-то образом вызволить Михаила Саакашвили из тюрьмы, мешают свершению правосудия по делу Гиргвлиани.



«Я не жду этого [помилования Саакашвили президентом Зурабишвили], потому что знаю ее [Саломе Зурабишвили] позицию, которую она неоднократно высказывала, и не вижу оснований для изменения этой позиции. Она сама была, как уже отмечала, участником того протеста, который касался именно дела Гиргвлиани, и сегодня по делу Гиргвлиани свершается правосудие. Все, кто сейчас пытается каким-то образом вызволить Михаила Саакашвили из тюрьмы, тем самым пытаются помешать и свершению правосудия по этому делу. Что касается диагноза [Саакашвили], то ни я, ни президент, ни кто-либо другой не может это решить. Это компетенция врачей и суда обсуждать этот вопрос, и вы знаете, что по этому поводу проходит суд и будет соответствующее решение», - заявил Папуашвили.



Вместе с тем, на вопрос журналиста, намерены ли власти освободить директора «Мтавари архи» («Главного канала») Нику Гварамия и третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, Папуашвили заявил, что «никто не может вмешиваться в процесс правосудия».





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