

Подоляк: Оптимальное решение - передайте Михаила Саакашвили любой стране

08.01.2023 11:58









Мы не вмешиваемся в суверенные дела других стран, на официальном уровне предлагаем правительству Грузии передать нам Михаила Саакашвили, — заявил советник администрации президента Украины Михаил Подоляк.



По его словам, позиция Киева такова: если грузинские власти не хотят передать Саакашвили Украине, они могут передать его любой европейской стране.



В то же время советник администрации президента Украины заявляет, что передача Саакашвили Украине не будет иметь никаких военно-агрессивных последствий со стороны России.



«Президент Украины Владимир Зеленский имеет четкую позицию — в отличие от России, мы не вмешиваемся в суверенные дела других стран. Мы не даем никаких советов. Это очень важный параметр. На официальном уровне мы предлагаем правительству Грузии передать нам Саакашвили. Я очень симпатизирую Михаилу Николаевичу. Я уважаю его, потому что он фигура исторического масштаба. Наша официальная позиция — передать Саакашвили нам на лечение. Со стороны России точно не будет военно-агрессивных результатов. И если вы не хотите передавать его напрямую в Украину, переведите его в любую третью европейскую страну, где можно оказать ту медицинскую помощь, которую, к сожалению, нельзя предоставить в Грузии. Речь идет об официальной позиции, которую мы очень часто повторяем, в том числе и по дипломатическим каналам. Президент Зеленский и другие известные люди делают об этом публичные заявления», — сказал Подоляк.



По словам Подоляка, его позиция радикальнее по сравнению с официальной, так как он считает, что «правительство Грузии намеренно хочет ввести Грузию в историю как государство, которое намеренно истязало своего президента в тюрьме».



«Что касается моей личной позиции, то она гораздо более радикальная. Я думаю, что правительство Грузии намеренно хочет ввести Грузию в историю как черное пятно, как государство, которое намеренно истязало своего президента в тюрьме. Вот так все это выглядит для меня. Даю простой совет, без вмешательств, говорю им прямо — представители действующей власти, государства в целом, депутаты правящей партии, той партии, которая почему-то так любит Россию, не делайте так, что сами впишете себя в историю Грузии черными буквами. Оптимальный вариант — передайте человека в любую страну, если хотите я лично приеду и заберу, это вообще не проблема. Я просто хочу понять их мотивацию», — сказал Подоляк.







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