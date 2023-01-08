

Михаил Саакашвили Уильяму Браудеру: Меня убивают в тюрьме так же, как Магнитского, но более явно и публично

08.01.2023 17:35





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили просит исполнительного директора Heritage foundation Уильяма Браудера помочь местным грузинским группам составить новый «список Магнитского», не дожидаясь летального исхода.



Письмо Саакашвили Браудеру опубликовано на странице третьего президента в Facebook.



«Дорогой Билл, благодарю за ваш очень известный «твит». Меня убивают в тюрьме точно так же, как и [убили] Магнитского, но гораздо более явно и публично. Моя просьба - помочь местным грузинским группам в составлении нового списка Магнитского заранее, не дожидаясь летального исхода. Все имена достаточно публичны, и что их выделяет, так это чувство безнаказанности, которое связано с их верой в непобедимость Путина. Однако я и вы знаем, что дни Путина сочтены, и моя самая большая надежда — дожить до его конца. Тем временем мое здоровье с каждым днем ухудшается, а местные олигархические негодяи просто насмехаются над моим ухудшившимся состоянием.



Пожалуйста, помогите нам всеми своими интеллектуальными возможностями, боевым духом и широкими контактами», - отмечается в письме Саакашвили.





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