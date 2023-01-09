

«Запад может встать на защиту демократии и спасти мне жизнь» — Саакашвили

09.01.2023 12:21





«Запад может встать на защиту демократии и спасти мне жизнь» — статья авторства Михаила Саакашвили была опубликована The Wall Street Journal. В ней третий президент Грузии рассказывает о своем состоянии. Саакашвили обращается к западным партнерам и отмечает, что нуждается в лечении за границей.



Предлагаем статью полностью.



«Всю свою жизнь я работал над продвижением западных ценностей и демократии. Я выступал против российской агрессии. Я прошу США и их союзников поддержать грузинский народ в борьбе против тирании, чтобы сохранить наш прогресс на пути к Западу и спасти мою жизнь.



Во время «революции роз» в Грузии в 2003 году я вместе со смелыми людьми обеспечил демократическую трансформацию нашей страны. Как и президент Украины Зеленский, я выступал против тиранической агрессии Владимира Путина, когда он вторгся в Грузию в 2008 году.



За 9 лет моего президентства Грузия из неразвитой, мафиозной территории превратилась в успешную демократию с динамично развивающейся экономикой.



Я нахожусь под стражей в Грузии с октября 2021 года и нахожусь в унизительных и бесчеловечных условиях. В настоящее время я нахожусь под постоянным наблюдением в тюремной клинике «Вивамеди». Меня наказывают за приверженность демократии, западным ценностям и связи с западными партнерами, включая США.



Если враги Грузии добьются успеха и я умру в тюрьме, другие лидеры региона должны беспокоиться о судьбе региона так же, как и о своей собственной.



Путин «наказал» Грузию внезапным вторжением в августе 2008 года, посреди ночи. Его целью было свержение нашего демократически избранного правительства. Мне сказали покинуть страну вместе с семьей в течение 24 часов, иначе мне грозит верная смерть. Я остался и воевал с грузинами. Соединенные Штаты поддержали нас, и восточноевропейские лидеры прилетели в Тбилиси, чтобы продемонстрировать солидарность. Мы остановили Россию на пороге нашей столицы.



Я продолжал отбывать свой второй президентский срок и впервые на Кавказе в 2012 году обеспечил мирную передачу власти путем выборов. Путин не скрывал, что активно вмешивался в парламентские выборы в Грузии, в результате которых к власти пришел основатель нынешней правящей партии «Грузинская мечта», олигарх Бидзина Иванишвили, сделавший состояние в России.



Во время российско-грузинской войны 2008 года г-н Путин пообещал меня наказать и неоднократно проводил параллели между мной и его бывшим внутренним соперником Алексеем Навальным. Во время этих конфликтов я публично обращался к людям, например, в 2013 году в ООН, чтобы предупредить об угрозах, которые Путин представлял для Грузии и Украины. После своего президентства я перешел в администрацию президента Петра Порошенко в Киеве.



В 2015 году меня назначили губернатором южной Одесской области Украины, когда Путин через своих агентов и сепаратистов пытался завоевать регион. В декабре того же года пророссийское правительство г-на Иванишвили лишило меня грузинского гражданства. В конце прошлого года я покинул Украину и вернулся в Тбилиси. Как и большинство грузин, меня беспокоил упадок демократии в моей стране и стремлением к российскому влиянию. Я знал, что иду на риск и, возможно, меня арестуют по политически мотивированным обвинениям, которые законными считают лишь грузинские и российские власти. Я бы передумал возвращаться, если бы знал, что грузинские власти будут меня пытать, отравлять и доводить до смерти.



Господин Зеленский и другие европейские лидеры обратились к властям Грузии с просьбой разрешить мне пройти лечение Западе. Европейский парламент и Совет Европы приняли резолюции о моем переводе за границу по медицинским показаниям.



Команда из 11 европейских врачей, работающих вместе с организацией «Эмпатия», заявила, что медицинская помощь в Грузии неадекватна. Осенью 2022 года пять американских независимых медицинских экспертов осмотрели меня и пришли к заключению, что без неотложной помощи за пределами Грузии я умру в тюрьме .



Все эти врачи обнаружили, что я был отравлен руками похитителей потенциально смертельным тяжелым металлом и получил повреждение мозга. Грузинский суд рассматривает вопрос о медицинской передаче, но процесс продолжается без четкого срока принятия решения.



Мы знаем, что решение грузинского суда подвержено политическому влиянию и давлению со стороны союзников, с которыми я стоял, — США, Великобритании и Евросоюза. Для правительства Грузии будет крайне важно принять правильное решение и спасти мою жизнь.



Я написал президенту Байдену, с которым познакомился в 90-х. В 2012 году г-н Байден назвал меня «Джорджем Вашингтоном Восточной Европы». Теперь я могу только надеяться, что США не позволят Путину добиться победы через мою смерть и не дадут ему установить контроль над Грузией, за предотвращение чего мы боролись вместе», — написал Саакашвили.



SOVA

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