

В ЕНД будут работать над «списком Саакашвили»

09.01.2023 14:14





Член «Национального движения» Бачо Долидзе заявляет о выделении группы, которая над «списком Магнитского» по отношению к Саакашвили. Бачо Долидзе прокомментировал заявление автора списка Магнитского Билла Браудера.



«Буквально несколько дней назад была распространена конкретная позиция Билла Браудера в отношении Саакашвили, что это политическая месть. Он очень внимательно наблюдает за всем процессом. С нашей стороны будет встреча по этому вопросу, мы примем конкретные решения, и я уверен, что нужно активно участвовать в этом направлении. Соответственно, будет специальная группа, которая будет заниматься этим вопросом», — сказал Бачо Долидзе.



Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили направил автору «Списка Магнитского» Биллу Браудеру письмо с просьбой «помочь местным грузинским группам, не дожидаясь летальных исходов, заранее составить новый список «Магнитского». Билл Браудер ответил Саакашвили, что «его команда должна подготовить документы о том, кто несет ответственность за отравление и пытки, и сделает все, чтобы западные правительства обратили на это внимание».





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