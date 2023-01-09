

Вице-спикер Сейма Польши: Польские власти не прекратят борьбу за здоровье президента Саакашвили

09.01.2023 14:26





Польские власти не прекратят борьбу за здоровье президента Саакашвили. Мы неоднократно предлагали ему лечение в нашей стране, - заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска в интервью польскому изданию PAP.



«Можно сказать, что он умирает на наших глазах, на глазах всего мира, и к этому причастна власть Грузии», - заявила вице-спикер Сейма.



По ее словам, представители польских властей, в том числе президент Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, а также министр иностранных дел Збигнев Рау, неоднократно поднимали вопрос заключения Саакашвили в ходе двусторонних переговоров и на международных встречах с грузинской стороной.



Как отметила Гошевска, за последние недели Саакашвили сильно похудел, а его физическое состояние ухудшилось, что, вероятно, является следствием его отравления нейротоксинами.



«Эти нейротоксины каким-то образом попали в организм президента Саакашвили, когда он находился в заключении, поэтому власти Грузии несут прямую ответственность, и это будет иметь для них последствия», — заявила вице-спикер Сейма Польши.





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