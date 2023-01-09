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Гошевска: Бидзина Иванишвили давно должен был попасть под санкции ЕС и всего цивилизованного мира.


09.01.2023   14:29


Бидзина Иванишвили давно должна была попасть под санкции Евросоюза и всего цивилизованного мира, чтобы ограничить как его бизнес-возможности, так и возможность путешествовать, - заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска в интервью польскому изданию PAP.

По ее словам, сегодняшняя Грузия отличается от страны, которой Саакашвили управлял после «Революции роз» 2003 года.

«В настоящее время Грузия — это страна, посредством которой Россия может безнаказанно уклонятся от санкций», - заявила Малгожата Гошевска.

Как отметила вице-спикер, «нынешние власти Грузии подчиняются олигарху Бидзине Иванишвили, который сотрудничает с Россией и без согласия которого Саакашвили не освободят».


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