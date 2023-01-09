

Гошевска: Бидзина Иванишвили давно должен был попасть под санкции ЕС и всего цивилизованного мира.

09.01.2023 14:29





Бидзина Иванишвили давно должна была попасть под санкции Евросоюза и всего цивилизованного мира, чтобы ограничить как его бизнес-возможности, так и возможность путешествовать, - заявила вице-спикер Сейма Польши Малгожата Гошевска в интервью польскому изданию PAP.



По ее словам, сегодняшняя Грузия отличается от страны, которой Саакашвили управлял после «Революции роз» 2003 года.



«В настоящее время Грузия — это страна, посредством которой Россия может безнаказанно уклонятся от санкций», - заявила Малгожата Гошевска.



Как отметила вице-спикер, «нынешние власти Грузии подчиняются олигарху Бидзине Иванишвили, который сотрудничает с Россией и без согласия которого Саакашвили не освободят».





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