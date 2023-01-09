

Заявление Касьянова может быть еще одной попыткой втянуть Грузию в войну - депутат от ГМ

09.01.2023 15:00









По его словам, он не информирован о том, что Украина передала Грузии в 2008 году. Вместе с тем, как отмечает Миканадзе, насколько ему известно, «это было закуплено, а значит, является собственностью Грузии».



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«Это может быть еще одной попыткой каким-то образом втянуть Грузию в эту войну. Еще раз категорически и ясно заявляем, что ни одна попытка (не может быть успешной), и наши власти не предпримут таких шагов, которые могут представить Грузию как сторону в этой войне и может возникнуть опасность втягивания в войну. Мы будем продолжать поддерживать Украину в политическом и гуманитарном плане, однако, в первую очередь, мы будем следить за тем, чтобы наша страна не была вовлечена в боевые действия, и чтобы был обеспечен мир», - заявил Миканадзе.



По заявлению Касьянова Киев попросил Тбилиси вернуть ракетные комплексы «Бук», которые были переданы Грузии Украиной во время войны 2008 года. По его же словам, также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin, относительно чего было не только согласие со стороны США, а даже предложение заменить их на более новые комплексы. Заявление Касьянова может быть еще одной попыткой втянуть Грузию в войну, - так откликается член большинства парламента Грузии Гиви Миканадзе на заявление временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова.По его словам, он не информирован о том, что Украина передала Грузии в 2008 году. Вместе с тем, как отмечает Миканадзе, насколько ему известно, «это было закуплено, а значит, является собственностью Грузии».«Это может быть еще одной попыткой каким-то образом втянуть Грузию в эту войну. Еще раз категорически и ясно заявляем, что ни одна попытка (не может быть успешной), и наши власти не предпримут таких шагов, которые могут представить Грузию как сторону в этой войне и может возникнуть опасность втягивания в войну. Мы будем продолжать поддерживать Украину в политическом и гуманитарном плане, однако, в первую очередь, мы будем следить за тем, чтобы наша страна не была вовлечена в боевые действия, и чтобы был обеспечен мир», - заявил Миканадзе.По заявлению Касьянова Киев попросил Тбилиси вернуть ракетные комплексы «Бук», которые были переданы Грузии Украиной во время войны 2008 года. По его же словам, также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin, относительно чего было не только согласие со стороны США, а даже предложение заменить их на более новые комплексы.





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