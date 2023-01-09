

Депутат Вольский назвал и.о. посла Украины неадекватным в своих действиях

09.01.2023 16:04





Касьянов неадекватен в своих действиях и как личность его следует оценивать именно этим словом. То, что он называет помощью, поступило в Грузию за деньги и подозрительно совпадает с обогащением конкретных людей, - заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



На вопрос, подразумевает ли он Давида Кезерашвили, Вольский отвечает, что да, подразумевает именно его.



«Заявление Касьянова неадекватно той ситуации, которая была в 2008 году. За военную технику были заплачены миллиарды и то, что он называет помощью, поступило в Грузию за определенные деньги. Закупка оружия – здоровая операция, но подозрительно, что она совпадает с омиллионериванием конкретных людей – обогащением тех, кто накануне ничего не имел и вдруг после войны стал миллиардером, финансирующим политику и СМИ в Грузии. Что касается неадекватности заявления, то это свойственно некоторым чиновникам, но я думаю, что Касьянов и сам неадекватен в своих действиях и как личность его следует оценивать именно этим словом.



Именно поэтому мы говорим, что открытие второго фронта и вовлечение Грузии в военные процессы — это тот интерес, о котором открыто заявляют некоторые украинские чиновники. Что же касается создания иллюзии, что кто-то дал нам что-то бесплатно, о чем говорит Касьянов, то это уже другая тема и указывает на его неадекватность. Когда идет речь об этом, мы говорим и говорим правильно, что, во-первых, никто нам ничего не дарил, а, во-вторых, какие там происходили сделки – это еще вопрос, так как конкретные люди очень подозрительным образом разбогатели, а мы заплатили за это деньги. Важно то, что передача оружия или отправка добровольцев равносильны вступлению в войну», - заявил Вольский.



Для справки, по заявлению временного поверенного в делах Украины в Грузии Касьянова Киев попросил Тбилиси вернуть ракетные комплексы «Бук», которые были переданы Грузии Украиной во время войны 2008 года. По его же словам, также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin, относительно чего было не только согласие со стороны США, а даже предложение заменить их на более новые комплексы.





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