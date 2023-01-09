

Деканоидзе: Все лица, ответственные за здоровье Саакашвили, должны быть известны международной общественности

09.01.2023 17:01





По заявлению председателя парламентской фракции «Национальное движение» Хатии Деканоидзе, ответное письмо исполнительного директора Heritage Foundation Уильяма Браудера, направленное Михаилу Саакашвили, подразумевает то, что все лица, причастные к преступной схеме, должны быть известны международной общественности.



Как заявила Деканоидзе журналистам во дворе Тбилисского городского суда, в «списке Саакашвили» должны быть министр юстиции, высокопоставленные чиновники пенитенциарного ведомства и другие лица, ответственные за здоровье Саакашвили.



«Заявление Уильяма Браудера подразумевает, что все участники преступной схемы должны быть известны международному сообществу.



На мой взгляд, в этот список обязательно должен входить министр юстиции, который неоднократно заявлял, что именно он является ответственным за обнародование кадров с Михаилом Саакашвили. В список должны быть включены и те люди, которые участвуют в лечении третьего президента, но не берут на себя ответственность.



Я считаю заявление Браудера очень важным, поскольку он человек, который является не только автором «Списка Магнитского», но и основоположник всей кампании», - заявила Хатия Деканоидзе.



Также, по ее словам, у нее нет никаких ожиданий от нынешнего суда, потому что он полностью политизирован.



«У меня нет никаких ожиданий от этого суда, потому что – это полностью политизированный суд. Михаил Саакашвили является политзаключенным», - заявила Хатия Деканоидзе.



Напомним, что исполнительный директор Heritage foundation Уильям Браудер ответил бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили на просьбу помочь местным грузинским группам составить новый «список Магнитского», не дожидаясь летального исхода.



«Михаил, пожалуйста, пусть ваша команда подготовит документы, в которых будет указано, кто препятствует медицинскому лечению, кто ответственен за отравление, пытки, и я сделаю все, чтобы западные правительства обратили на это внимание для «санкций Магнитского», - пишет Браудер Михаилу Саакашвили.





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