

Следующее судебное заседание по делу Саакашвили состоится 11 января

09.01.2023 21:01





Следующее судебное заседание в отношении находящегося в заключении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, на котором будет решаться вопрос о его освобождении или отсрочке исполнения наказания в связи с ухудшением здоровья, состоится 11 января в 12:00.



Сегодня в Тбилисском городском суде опросили американского невролога Шахина Лакхана, который заявил, что Михаил Саакашвили «серьезно» болен и страдает различными «дисфункциями». Самыми тяжелыми диагнозами Саакашвили он назвал «неуточненную, быстро прогрессирующую деменцию» и судороги.



«У него хронические заболевания, представляющие опасность для жизни, особенно хотелось бы выделить судороги и судорожные припадки, которые могут привести к внезапной смерти, если их не лечить должным образом», — сказал он.



По словам американского невролога, в отношении Михаила Саакашвили также имеет место полипрагмазия, то есть назначение нескольких неподходящих лекарств. В то же время он не видит возможности выздоровления Михаила Саакашвили в существующих условиях.





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