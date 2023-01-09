

Хачапуридзе: Саакашвили зашел абсолютно здоровым, но в каком он состоянии сегодня, мы все видим

09.01.2023 21:49





«На предыдущем судебном процессе с г-ном Голдсмитом был задан вопрос, где он сказал, что разговаривал с дядей Саакашвили, его матерью, также был разговор о его детстве, и это упоминается в заключении эксперта, это никак не связано, человек зашел в клинику абсолютно здоровым», — заявил адвокат Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе.



По словам адвоката, у Саакашвили различные тяжелые заболевания.



У него различные тяжелые заболевания, среди которых особо следует отметить деменцию, была дана такая оценка. Конечно, в этих исследованиях учитывался его прошлое, период детства. На предыдущем судебном процессе с г-ном Голдсмитом был задан вопрос, где он сказал, что разговаривал с дядей Саакашвили, его матерью, также был разговор о его детстве, и это упоминается в заключении эксперта, это никак не связано, человек зашел в клинику абсолютно здоровым. Те, кто знает Саакашвили, знают, что он никогда не принимал много алкоголя. Он зашел абсолютно здоровым, но в каком он состоянии сегодня, мы все видим. Поэтому это явно предвзятое заявление стороны», — сказал Хачапуридзе.



Вместе с тем, по словам адвоката, на следующем судебном заседании он вновь подаст ходатайство о том, чтобы заседания проходили в максимально краткий период.



Следующий судебный процесс по делу Саакашвили назначен на 11 января.





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