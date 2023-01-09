

Рикард Йозвяк: Грузия опережает Украину и Молдову по техническим критериям ассоциации

09.01.2023 22:33





Редактор европейского бюро «Радио Свобода» Рикард Йозвяк, который ознакомился с проектом доклада Еврокомиссии, заявил, что с точки зрения выполнения технических критериев сближения с Евросоюзом Грузия опережает Молдову и Украину. Доклад планируется опубликовать в январе.



В докладе будет дана оценка соответствие законодательства Украины, Молдовы и Грузии с законодательством ЕС в 32 сферах, которые ЕС называет «главами». Соответствие страны кандидата с этими «главами» необходимо для начала переговоров о членстве в ЕС.



Говоря об оценочном докладе, Йозвяк отметил, что «очевидно, что Грузия получит наилучшую оценку, что является результатом многолетней работы проевропейских и в некоторой степени ориентированных на реформы правительств». По его словам, Грузия оценивается как «средне подготовленная», в том числе в сферах экономики и финансов. Однако страна отстает в областях права, интеллектуальной собственности и сельского хозяйства.



Для сравнения, в то время как Украина получила высшие баллы по международным отношениям, а также по обороне и безопасности, большинство сфер в стране находятся «на определенном уровне готовности». «Что касается Молдовы, доклад еще жестче в ее отношении», — пояснил Йозвяк.



В оценочных докладах, опубликованных Еврокомиссией по Ассоциированному трио в июне 2022 года, подтверждаются политические критерии членства в ЕС. В прошлом году Грузии была присвоена «Европейская перспектива». Еврокомиссия представила стране 12 рекомендаций, которые необходимо выполнить для получения статуса кандидата в члены ЕС. Следует отметить, что Молдова и Украина стали странами-кандидатами на членство в ЕС.





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