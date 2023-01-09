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ЕС готов взять на себя ведущую роль в восстановлении Украины - Еврокомисси


09.01.2023   22:47


Официальный представитель Еврокомиссии Ана Писонеро заявила о готовности Евросоюза играть ведущую роль в восстановлении инфраструктуры Украины.

"Европейский союз полностью готов играть передовую роль, призвав к восстановлению Украины", - сказала пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила, что страны G7 договорились о координации деятельности по данному вопросу.

"Комиссия предложила принять у себя секретариат этой структуры. Долгосрочные потребности восстановления будут огромными. Нужно будет координировать усилия всех участников: Европейского союза, государств-членов, европейских финансовых институтов, международных организаций. И частный сектор также будет приглашен", - сообщила представитель ЕК.

"Нужно уже сегодня начинать планировать нашу работу. Это важно", - продолжила Писонеро, отметив, что пока внимание ЕС было сосредоточено на помощи Украине по обеспечению базовых потребностей страны и самых срочных финансовых нужд.

Она пояснила, что для этого была оказана макрофинансовая поддержка, но "ясно, что в рамках долгосрочного восстановления уже пора браться за работу". Пресс-секретарь указала на ряд проводящихся с этой целью конференций, в частности на недавно состоявшуюся берлинскую.

В понедельник Киев посетил исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, в программе которого, в том числе, обсуждение с украинскими властями плана восстановления страны.


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