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Посол Германии: Сообщения о тяжелой болезни Михаила Саакашвили являются основанием для беспокойства


10.01.2023   11:38


Власти Грузии ответственны за соблюдение прав Михаила Саакашвили так же, как и ответственны за здоровье любого другого заключенного, - заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер.

Он также отметил, что посольство внимательно наблюдает за этим вопросом.

Как заявил Фишер, представитель посольства часто посещает судебные процессы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Что касается состояния г-на Саакашвили, то сообщения о его тяжелой болезни являются основанием для беспокойства, и наша позиция заключается в том, что власти Грузии ответственны за соблюдение права Михаила Саакашвили так же, как и ответственны за здоровье любого другого заключенного. Разумеется, мы продолжим следить за процессом и считаем, что оказание как гуманитарной, так и адекватной медицинской помощи – это обязанность всех властей», - заявил Петер Фишер в интервью Georgia Today.


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