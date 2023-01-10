

Закареишвили: Сомневаюсь, что Саакашвили выпустят из тюрьмы живым

10.01.2023 11:40





Мы видим, как Саакашвили не сходит со сцены, в мире говорят о Грузии из-за него, - об этом политолог Паата Закареишвили заявил в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс» по поводу третьего президента Грузии Михаила Саакашвили.



По словам Пааты Закареишвили, тема Михаила Саакашвили является примером того, что «болен не Саакашвили, а государство».



«Я восхищаюсь тем, как этот человек создает из себя политика и силу, с которой следует считаться. Даже его болезнь и пребывание в тюрьме, даже пребывание в больнице — все это политическая повестка дня.



Мы видим, как он не сходит со сцены, о нем говорят в Грузии и в мире говорят о Грузии из-за него. Вообще, это нехорошо, но такова реальность, и нужно соблаговолить и смотреть правде в глаза.



Самое неприемлемое для меня не судьба Саакашвили или «Национального движения», а то, как действует государство, как осуществляется месть в отношении прежней власти, и это ужасает. Для меня Саакашвили — это пример того, что болен не Саакашвили, а государство», - заявил Паата Закареишвили.



По словам Закареишвили, он сомневается, что «Грузинская мечта» освободит из тюрьмы Михаила Саакашвили, поскольку им нужно «угнетенное» состояние Михаила Саакашвили.



«Грузинская мечта» настолько цепляется за власть, настолько готова пойти на все, что я сомневаюсь, чтобы такого оппонента, конкурента и соперника, как Саакашвили, выпустили из тюрьмы живым. Я не думаю, что они желают его смерти, но они хотят, чтобы он был в угнетенном состоянии. Дай Бог ему здоровья, но если он умрет, это будет плохо для Грузии, но не будет трагедией для «Грузинской мечты». Они предпочитают, чтобы он не умер, а чтобы умирающий Саакашвили постоянно привлекал внимание. Год заканчивается и начинается с его темы, а бедность, экономика, геополитические вызовы, безработица — об этом нет и речи. Вот чего хочет «Грузинская мечта». Они знают, что оппозиция слаба, поэтому предпочитают, чтобы Саакашвили «был в подвощенном состоянии». Произошла бы нейтрализация, если бы они отпустили его в Украину во время войны, но им нужен такой Саакашвили, ведь будет активная тема и без всяких переходов за красные линии. Пока что они поддерживают эту температуру, однако могут и упустить ситуацию», - заявил Паата Закареишвили.



Он также сказал о возможности помилования Михаила Саакашвили президентом Грузии Саломе Зурабишвили.



По его словам, в заявления Зурабишвили прослеживаются изменения в ее позиции, но не видно, что она обязательно помилует Саакашвили.





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