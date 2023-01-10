

Весенняя сессия парламента откроется 7 февраля

10.01.2023 11:48





Парламент Грузии официально возобновит деятельность 7 февраля. С учетом регламента, законодательный орган начинает свою весеннюю сессию в первый вторник февраля.



Весенняя сессия в этом году будет довольно насыщенной. Нужно принять несколько решений относительно рекомендаций, данных Грузии Еврокомиссией. Среди которых, парламент должен выбрать Народного защитника, отбор которого в парламенте однажды уже провалился в прошлом году, когда политические партии не смогли договориться о кандидатуре.



В рамках весенней сессии парламент также ждет заключения Венецианской комиссии по т.н. законопроекту о деолигархизации, который в прошлом году правящая команда направила в Венецианскую комиссию для рекомендаций.



Кроме рекомендаций Еврокомиссии, предметом дискуссии на весенней сессии парламента станут отчеты государственных ведомств, а именно премьер-министра, Службы государственной безопасности, Национального банка Грузии, Службы государственного аудита, а также Народного защитника.



В ходе весенней сессии у политических партий будет возможность использовать формат интерпелляции, а также заслушать представителей правительства в формате «министерского часа» и дать оценку их деятельности.



Согласно регламенту, весенняя сессия закрывается в конце июня.







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