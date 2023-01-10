

Саломе Зурабишвили отчитается перед парламентом

10.01.2023 11:52





Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна представить ежегодный отчет парламенту в рамках весенней сессии. С учетом регламента, в день первого пленарного заседания весенней сессии парламент заслушивает годовой отчет президента по важнейшим вопросам ситуации в стране.



Законодательный орган согласовывает с администрацией президента дату выступления.



Что касается формата слушаний президента, то, согласно регламенту, после окончания выступления президента выступают председатели фракций. Продолжительность выступления председателя фракции не должна превышать 10 минут. После выступления президент имеет право произнести заключительную речь.



В прошлом году президент выступила перед парламентом 9 апреля.







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