

DRI: «Грузинская мечта» не выполняет 8-ю рекомендацию ЕС

10.01.2023 12:27





Исследовательский институт демократии (DRI) утверждает, что правящая команда не выполняет 8-ю рекомендацию Еврокомиссии, которая требует защиты прав уязвимых групп и эффективного реагирования на случаи насилия.



По данным DRI, «Грузинская мечта» не выполнила даже собственный план по 8-й рекомендации Еврокомиссии.



По данным организации, в 8-й рекомендации Еврокомиссия однозначно указывает на необходимость выявления и привлечения к ответственности организаторов спланированного насилия в отношении уязвимых групп.



«Упомянутая рекомендация была еще раз разъяснена Еврокомиссией 7 сентября 2022 года, когда она настойчиво потребовала привлечь к ответственности организаторов насилия 5 июля 2021 года. Тем не менее в представленном «Грузинской мечтой» плане выполнения рекомендаций Еврокомиссии из 12 пунктов о шагах, которые необходимо предпринять для выявления и привлечения к ответственности организаторов запланированного насилия в отношении уязвимых групп ничего не указано.



План ограничивается лишь обязательством публично распространять информацию о «расследовании всех соответствующих дел», что сужает рекомендацию Еврокомиссии и не в полной мере соответствует ее духу и содержанию», — констатирует DRI.



Как указывает DRI, для ознакомления с процессом реализации плана со стороны правящей партии, организация обратилась в парламент Грузии. В ответ было получено сообщение об осуществлении «активной работы» по выполнению плана и обещание предоставить более конкретную информацию в «ближайшее время».



«До сих пор в открытых источниках не было найдено информации о работе, проделанной парламентом Грузии по реализации 8-й рекомендации Еврокомиссии. Соответственно, «Грузинская мечта» не реализовала собственный план по 8-й рекомендации Еврокомиссии», — констатирует DRI.



В плане из 12 пунктов, представленном Европейской комиссией Грузии для получения статуса кандидата в члены, восьмой пункт гласит, что необходимо срочно принять меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию.





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