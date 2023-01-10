

Бен Ходжес: Заключение под стражу любого журналиста за что-либо проблематично

10.01.2023 12:59





«Заключение под стражу любого журналиста за что-либо, кроме явной криминальной деятельности, проблематично», — заявил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал Бен Ходжес, отвечая на вопрос журналистов о гендиректоре «Мтавари архи» Нике Гварамия.



Как отметил Бен Ходжес, если журналиста задерживают в стране по политическим мотивам, другим журналистам также стоит этого опасаться.



«Все, кто заботится о демократии, должны быть едины и очень обеспокоены арестом любого журналиста.



Еще раз повторюсь, я не имею в виду дорожно-транспортное происшествие или какую-либо криминальную деятельность, но если власти не нравится то, что журналисты пишут или говорят, тогда, думаю, что это угроза, требующая реагирования», — заявил Бен Ходжес.







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