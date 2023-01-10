

Генерал Бен Ходжес: не вижу выгоды в том, чтобы Грузия связывала себя с Кремлем

10.01.2023 13:40





Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что не понимает позиции властей Грузии по Украине. Выступая на мероприятии Центра исследований экономической политики, он отметил, что не видит причин тому, чтобы Тбилиси не выражал больше поддержки Киеву.



«Положительные результаты Грузия получит не только сейчас, когда победит Украина, но и от соглашения о сотрудничестве в вопросах коллективной безопасности, которое будет подписано после окончания войны. Я не вижу никакой выгоды в том, чтобы власти Грузии связывали себя с Кремлем. Россия проигрывает эту войну, ее экономика разрушена. Судя по всему, нет никакой связи между властью [Грузии] и тем, чего хочет грузинский народ».



Ходжес призвал правительство в Тбилиси хотя бы публично заявлять, что Украина права, а Россия – агрессор. Есть также санкции и другие способы обозначить свою позицию. «И не существует риска, что Грузия будет втянута в войну», — добавил он.



По словам генерал-лейтенанта, сегодня для Грузии важно быть на правильной стороне истории, поскольку ее долгосрочная безопасность зависит от безопасности Черного моря. «Убедитесь, что вы находитесь на правильной стороне истории, потому что Украина выйдет из этой войны победительницей, а США работают над новой стратегией для Черноморского региона, и Грузия будет ее частью», — заключил бывший командующий Сухопутными войсками Соединенных Штатов в Европе.





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