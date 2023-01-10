

Всеобщая перепись населения будет проведена в 2024 году с использованием современных технологий

10.01.2023 15:11





По словам исполнительного директора Национальной службы статистики Гогиты Тодрадзе, анонсированная на 2024 год всеобщая перепись населения будет проводиться с использованием современных технологий.



Как отметил Гогита Тодрадзе, сначала будет использоваться метод саморегистрации, а затем данные будут собираться с помощью планшетных компьютеров.



«Как известно, дата проведения всеобщей переписи населения установлена. Она пройдет в период с 14 ноября по 19 декабря 2024 года. Для этой описи мы отказываемся от использования традиционного метода и используем современные технологии. То есть, в течение первых двух недель сбор данных начнется методом саморегистрации, а затем продолжится путем сбора данных с помощью планшетных компьютеров.



Кроме того, бюджет «Грузстата» на 2023 год увеличился с 13 миллионов до 21 миллиона. Рост в основном связан с тем, что подготовительная работа к переписи населения входит в активную фазу и на подготовительную работу выделено 6,5 млн лари. Также, как и во всех государственных учреждениях, мы повысили зарплату сотрудникам», - сказал Тодрадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





