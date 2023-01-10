

Саакашвили: Стыдно отказываться предоставлять систему «Бук» Украине

10.01.2023 15:12





Стыдно отказываться предоставлять систему «Бук» Украине!, - об этом в соцсети пишет третий президент Грузии Михаил Саакашвили.



Как он отмечает, с помощью президента Ющенко Грузия купила их в свое время по минимальной цене.



«Стыдно отказываться предоставлять системы «Бук» Украине! При помощи президента Ющенко мы купили их в свое время по минимальной цене. Когда в Украине пришел Янукович, против Ющенко даже возбудили дело из-за передачи «Бука» Грузии и сделали это по заданию России. Более того, полковник Мамчур – инструктор, обучавший нас использованию «Бука», был убит российскими агентами в Ровно в 2017 году.



Сейчас американцы передали Украине большое количество ракет для «Бук»-а. Главное, этим шагом мы отказали не только украинцам, но и американцам в том, чтобы одолжить Украине их «Джавелины».



Это предательство, и эпизоды такого предательства останутся тяжелым пятном в истории отношений Грузии и Украины», - пишет Саакашвили.



Для справки, временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов вчера отметил, что Киев попросил Тбилиси передать ракетные комплексы «Бук», которые были переданы Грузии Украиной во время войны 2008 года. По его словам, также запрос Украины включал и переданные Грузии Соединенными Штатами противотанковые комплексы Javelin, и относительно последнего было не только согласие со стороны США, но даже предложение заменить их на более новые комплексы.





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