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НАТО и ЕС подписали обновленную декларацию о сотрудничестве, которая учитывает угрозы России
10.01.2023 15:29
Европейский Союз и Североатлантический альянс подписали обновленную Совместную декларацию о сотрудничестве - первую за последние пять лет и с начала полномасштабной войны России против Украины.
Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, пишет "Европейская правда".
"Мы только что подписали третью совместную декларацию ЕС-НАТО для дальнейшего углубления стратегического партнерства. Это важнее, чем когда-либо... Президент Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился", - сказал Столтенберг.
По его словам, российский режим стремится изменить порядок безопасности в Европе и контролировать всех своих соседей.
"Поэтому мы должны укреплять трансатлантические связи, укреплять партнерство между ЕС и НАТО и должны укреплять нашу поддержку Украины", - сказал генсек.
Столтенберг отметил, что поведение Китая также требует соответствующего реагирования союзников.
Первую совместную декларацию подписали в 2016 году, вторую - в 2018 году. В ней, среди прочего, отразили видение сотрудничества для таких сфер, как передвижение военной техники и персонала, кибербезопасность, противодействие гибридным угрозам, антитеррористические меры.
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