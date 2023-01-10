

Bellingcat предлагает Грузии помощь в расследовании отравления Саакашвили

10.01.2023 20:05





Расследовательская группа Bellingcat предлагает грузинским правоохранительным органам помощь в расследовании отравления бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом в эфире телеканала «Дождь» заявил исполнительный директор Bellingcat Христо Грозев.



«Я уверен, что они [правоохранительные органы Грузии] заинтересованы в этом расследовании. Мы готовы помочь, если они готовы поделиться с нами данными – передвижения подозрительных людей, пересечение границ и все, что, как им кажется, требует дополнительной проверки», — сказал Грозев.



По его словам, журналисты ознакомились с заключением американского врача-токсиколога, изучившего пробы политика, проконсультировались с российскими специалистами по химоружию и пришли к выводу, что версия об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами наиболее вероятна.



Кроме того, как считает Грозев, есть и мотив – по его словам, Саакашвили «входит в круг врагов ФСБ и ГРУ, которые могли бы принять такое решение».



Источник: СОВА

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