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Bellingcat предлагает Грузии помощь в расследовании отравления Саакашвили


10.01.2023   20:05


Расследовательская группа Bellingcat предлагает грузинским правоохранительным органам помощь в расследовании отравления бывшего президента страны Михаила Саакашвили. Об этом в эфире телеканала «Дождь» заявил исполнительный директор Bellingcat Христо Грозев.

«Я уверен, что они [правоохранительные органы Грузии] заинтересованы в этом расследовании. Мы готовы помочь, если они готовы поделиться с нами данными – передвижения подозрительных людей, пересечение границ и все, что, как им кажется, требует дополнительной проверки», — сказал Грозев.

По его словам, журналисты ознакомились с заключением американского врача-токсиколога, изучившего пробы политика, проконсультировались с российскими специалистами по химоружию и пришли к выводу, что версия об отравлении Саакашвили тяжелыми металлами наиболее вероятна.

Кроме того, как считает Грозев, есть и мотив – по его словам, Саакашвили «входит в круг врагов ФСБ и ГРУ, которые могли бы принять такое решение».


Источник: СОВА
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