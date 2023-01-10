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НАТО и ЕС подписали новую декларацию о сотрудничестве


10.01.2023   20:53


«Наше сотрудничество никогда не было более важным, чем сейчас», — заявили представители НАТО и ЕС после подписания декларации о сотрудничестве в Брюсселе.

Стороны заявили, что подписание декларации имеет особое значение в свете вторжения России в Украину и продолжающейся войны.

Соглашение подписали председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился», — сказал Столтенберг при подписании соглашения.

Целью соглашения является более эффективная защита безопасности и общих интересов Европы, что означает поднятие сотрудничества на новый уровень.

Как заявили стороны, Евросоюз и НАТО продолжат оказывать давление на Россию и помогут Украине добиться победы.


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