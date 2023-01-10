

НАТО и ЕС подписали новую декларацию о сотрудничестве

10.01.2023 20:53





«Наше сотрудничество никогда не было более важным, чем сейчас», — заявили представители НАТО и ЕС после подписания декларации о сотрудничестве в Брюсселе.



Стороны заявили, что подписание декларации имеет особое значение в свете вторжения России в Украину и продолжающейся войны.



Соглашение подписали председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Шарль Мишель и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



«Путин хотел захватить Украину за три дня и разделить нас. По обоим пунктам он провалился», — сказал Столтенберг при подписании соглашения.



Целью соглашения является более эффективная защита безопасности и общих интересов Европы, что означает поднятие сотрудничества на новый уровень.



Как заявили стороны, Евросоюз и НАТО продолжат оказывать давление на Россию и помогут Украине добиться победы.





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