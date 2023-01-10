

Конкурс по отбору кандидатов на пост руководства Антикоррупционного бюро будет объявлен завтра

10.01.2023 22:45





Конкурс по отбору кандидатов на пост руководства Антикоррупционного бюро будет объявлен завтра. Решение об этом было принято сегодня на заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост начальника Антикоррупционного бюро.



По данным администрации правительства, заседание прошло в администрации правительства под руководством главы администрации Реваза Джавелидзе.



Как отметил Реваз Джавелидзе, сегодня на заседании комиссии также был утвержден устав комиссии.



«В уставе комиссии указан перечень документов и процедуры, согласно которым будут отобраны кандидаты. Устав комиссии будет размещен на веб-сайте администрации правительства, все кандидаты, отвечающие соответствующим требованиям, будут иметь возможность представить свои данные и информацию до 25 января включительно. В конкурсе могут участвовать граждане Грузии, не имеющие судимости, имеющие 5-летний опыт работы в системе правосудия, в сфере защиты прав человека, а также в правоохранительной системе и обладающие достаточно высокой репутацией», - сказал Реваз Джавелидзе.



Конкурс по отбору кандидата на должность начальника Антикоррупционного бюро был объявлен согласно приказу премьер-министра Ираклия Гарибашвили № 289 от 22 декабря 2022 года, и создана конкурсная комиссия, а приказом № 304 от 30 декабря 2022 г. определен состав комиссии.



В составе конкурсной комиссии: глава администрации правительства Реваз Джавелидзе, председатель парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе, председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили, заместитель председателя Верховного суда Георгий Микутадзе, первый заместитель генерального прокурора Бакур Абуладзе, и.о. обязанности Народного защитника Тамар Гварамадзе, представитель «Международной прозрачности – Грузии» Александр Кевхишвили.



На основании изменений, внесенных в законодательство Грузии, создано юридическое лицо публичного права – Антикоррупционное бюро, которое будет осуществлять свою деятельность самостоятельно и будет подотчетно парламенту Грузии и Межведомственному антикоррупционному совету.



Антикоррупционным бюро будет руководить глава Антикоррупционного бюро, которого на конкурсной основе выберет конкурсная комиссия, укомплектованная представителями государственных ведомств и гражданского общества. В результате конкурса будут отобраны не менее 2 и не более 5 кандидатов. Начальника Антикоррупционного бюро назначит премьер-министр Грузии сроком на 6 лет.





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