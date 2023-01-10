

Преступления России в Украине расследует 21 страна - Евроюст

10.01.2023 23:47





Президент Евроюста Ладислав Хамран заявил, что расследование военных преступлений россии в Украине ведется в 21 стране. Об этом он сказал в ходе визита в Литву в интервью местным СМИ, передает Укринформ со ссылкой на LRT.



«Подавляющее большинство расследований проводится в странах ЕС. Из 21 страны, где проводятся опросы, 14 являются членами ЕС. Еще четыре страны, включая Украину, находятся в Европе, но не являются членами ЕС, и еще три страны не входят в Европу – США, Канада и Великобритания», - сказал Хамран.



По его мнению, сбор доказательств основных преступлений и их анализ, который приведет к обвинениям, «будет долгим путем, который займет несколько лет».



В Вильнюсе президент Евроюста встретился с генеральным прокурором Литвы Нидой Грунскене, чтобы обсудить расследование военных преступлений россии в Украине в совместной следственной группе.



Специальная объединенная следственная группа, которая изначально была сформирована прокуратурами Украины, Литвы и Польши, начала деятельность 25 марта прошлого года. В настоящее время в ее деятельности участвуют представители семи стран и впервые в истории - прокурор Международного уголовного суда.



Генеральная прокуратура Литвы 1 марта начала досудебное расследование агрессии, военных преступлений и преступлений против человечности в Украине. В настоящее время, по данным прокуратуры, допрошены почти триста свидетелей, потерпевшими признаны более семидесяти человек. Над досудебным расследованием работает группа из 40 сотрудников прокуратуры, полиции и Службы по расследованию финансовых преступлений.



Дважды литовские прокуроры вместе с другими должностными лицами и экспертами выезжали в Украину, где вместе с украинскими коллегами участвовали в процессуальных действиях, фиксируя заявления потерпевших и свидетелей, осматривая места событий.



Евроюст является агентством Европейского союза (ЕС) по сотрудничеству в области уголовного правосудия, в рамках которого национальные судебные органы сотрудничают в борьбе с серьезной трансграничной организованной преступностью.





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