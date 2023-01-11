

Билл Браудер: Думаю, что если Саакашвили умрет в заключении, санкции в отношении нескольких человек будут неизбежны

11.01.2023 00:56





Я думаю, что если Михаил Саакашвили умрет в заключении, санкции в отношении нескольких человек будут неизбежны. Это доставит грузинским политикам большую головную боль, — заявил в интервью телеканалу «ТВ Пирвели» исполнительный директор Heritage Foundation, один из авторов т. н «списка Магнитского» Билл Браудер.



Как отметил Браудер, чем больше информации о том, что Михаила Саакашвили мучают, тем больше вероятность создания временного т.н. «списка Саакашвили», в который войдут люди, участвующие в этом действии.



«Надеюсь, что люди, которые сейчас принимают решения, прекратят такое действие, потому что, если Саакашвили умрет, их ждет тяжелая жизнь. Ясно, что Михаила Саакашвили мучают. Это видно по фотографиям, не нужно быть медицинским экспертом, чтобы увидеть это. Более интересно, кто ответственный, поскольку прокуроры тормозят его просьбу о получении лечения, и тюремные врачи, наверное, включены в ненадлежащую активность, и представители правительства, которые отдают приказы. Чем больше такой информации, тем более предполагаемо, что мы создадим временный, как мы его называем, «список Саакашвили», куда включим тех людей, которые это делают. Это невероятно злое действие. Это гуманитарный вопрос, и каждый день мы слышим от правительства Грузии, что его упорно не освобождают и отправляют на лечение в Европу. Таким образом, Грузия разрушает свою репутацию на международном уровне.



Михаил Саакашвили воспротивился Путину в 2008 году, когда тот вторгся в Грузию. Он осуществил персональную вендетту против Михаила Саакашвили. В правительстве Грузии существуют люди, которым нравится Путин. И теперь ясно, что ситуация не идет по нормальному пути. На мой взгляд, за всем этим стоит Владимир Путин. Он пытается отомстить Михаилу Саакашвили, который неуважительно к нему отнесся. Это также мессидж Владимиру Зеленскому: «Вот что станет в будущем и с тобой». Поэтому мы не должны этого допустить.



Я не эксперт по внутренней политике Грузии, поэтому не могу спекулировать по поводу того, кто за этим стоит. Что я могу сказать, так это то, что правительство должно отпустить его за границу для получения надлежащего лечения. Если они не выберут этот путь, то сами подпишут потерю власти. У них будут проблемы в отношении Запада в течение десятков лет, в том числе, с точки зрения санкций», — заявил Билл Браудер, перевод его комментария на грузинский принадлежит «ТВ Пирвели».





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