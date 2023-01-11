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Премьер-министр Грузии встретился с послом Франции
11.01.2023 12:18
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с послом Франции в Грузии Шераз Гасри.
По информации пресс-службы премьер-министра, на встрече ознакомительного характера стороны обсудили существующие отношения между Грузией и Францией и перспективы дальнейшего сотрудничества.
«Было отмечено, что Франция является другом и надежным партнером Грузии. Глава правительства поблагодарил посла Франции за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии, а также политику непризнания.
На встрече была подчеркнута важность поддержки Францией интеграции Грузии в ЕС и НАТО, а также отмечено, что Грузия продолжит поддерживать европейские ценности и играть конструктивную роль в поддержании мира и стабильности в регионе», — говорится в информации пресс-службы премьер-министра.
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