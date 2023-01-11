

Саакашвили призвал НПО к активному участию в составлении глобального «списка Магнитского»

11.01.2023 12:59





«Призываю неправительственные организации активно участвовать в составлении глобального «списка Магнитского», так как это не партийный вопрос», — говорится в посте бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Facebook.



«Из выступления представителей Минюста на вчерашнем судебном процессе я понял несколько вещей:



1. Министерство не доверяет мнению ни одного из выбранных ими врачей. 2. То, что у меня провалы с памятью, я похудел на 50 кг, не могу ходить и т.д, виной тому события в Киеве 2017 года. По моему мнению, когда я в четыре года упал с велосипеда и сломал три зуба — на самом деле, как раз все из-за этого, а не из-за того, что меня били, таскали по асфальту и по полу, устроили мне «шумок» и отравили в Тбилиси.



Некто Николаишвили говорит миру, одному из лучших неврологов, что она не доверяет его диагнозу, но эта Николаишвили закончила юридический факультет в Гори и практически спорит о медицине с гением Лаханом (который стал студентом в возрасте 12 лет и был награжден всеми главными наградами Америки).



Все это было бы смешно, если бы мы не имели дело со сценарием убийства и Урткмелидзе не был классическим представителем хладнокровного убийства.



Что касается включения подобных субъектов в глобальный «список Магнитского», то я призываю неправительственные организации активно участвовать в этом вопросе, так как это не партийный вопрос», — отмечает Михаил Саакашвили.





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