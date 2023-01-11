

Саакашвили: Все это было бы смешно, не имей мы дело со сценарием моего убийства

11.01.2023 13:32





В Тбилиси возобновился судебный процесс по вопросу об отсрочке наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили или его освобождению от наказания. Незадолго до начала процесса экс-президент опубликовал пост в своем Facebook, в котором прокомментировал позицию власти.



«Из судебного разбирательства, из выступления представителей Минюста я узнал несколько вещей:



Министерство не доверяет мнению ни одного из выбранных им врачей.



В том, что у меня провалы в памяти, я похудел на 50 кг, не могу ходить и т. д., виноваты события в Киеве в 2017 году.



По-моему, когда в четыре года я упал с велосипеда и выбил себе три зуба, на самом деле, именно в этом кроется вся причина, а не в том, что меня били, таскали по асфальту и полу, устроили «шумок» и отравили в Тбилиси.



Некто Николаишвили (представитель Специальной пенитенциарной службы Грузии Гела Николаишвили, — прим. ред.) говорит одному из лучших неврологов мира: я не доверяю вашему диагнозу. Но этот Николаишвили окончил юридический факультет в Гори и практически спорит о медицине с гением Лахани (ставшим студентом в 12 лет, отмеченным всеми главными американскими наградами).



Все это было бы смешно, если бы мы не имели дело со сценарием убийства, а Урткмелидзе (начальник медицинского департамента Специальной пенитенциарной службы Грузии Малхаз Урткмелидзе, — прим. ред.) не был классическим представителем хладнокровного убийства.



Что касается включения таких субъектов в глобальный «список Магнитского», то я призываю неправительственные организации к активному участию в этом вопросе, поскольку это не партийный вопрос», — написал Саакашвили.



SOVA

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