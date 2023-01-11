

Новый посол Украины в Грузии приступит к работе в феврале – СМИ

11.01.2023 13:44





Новым послом Украины в Грузии станет Владимир Лукьянов. Об этом сообщила грузинская телекомпания «Формула».



Сообщается, что почти все процедуры, связанные с назначением, уже завершены и Лукьянов приступит к дипломатической службе в Тбилиси в начале февраля.



По данным телеканала, для Лукьянова это будет первая дипломатическая миссия. В настоящее время он возглавляет в Министерстве иностранных дел Украины финансово-административный департамент.



Отношения Киева и Тбилиси осложнились с самого начала российского вторжения в Украину. В частности, после того как грузинский премьер заявил 25 февраля, что не введет индивидуальных санкций против России. В Киеве также утверждают, что Тбилиси помогает Москве обойти международные санкции. В Грузии эти обвинения опровергают. В марте президент Украины Владимир Зеленский отозвал из Грузии посла Игоря Долгова, а в июне уволил его.





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