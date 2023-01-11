

Стюарт Финкель: Михаилу Саакашвили не делали операцию по уменьшению желудка

11.01.2023 16:45





Врач-гастроэнтеролог Стюарт Финкель во время судебного разбирательства по делу об отсрочке или отмене наказания третьему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в Тбилисском городском суде заявил, что согласно документам, с которыми он ознакомился, Саакашвили не проводилась бариатрическая операция или операция по уменьшению желудка незадолго до ареста в 2021 году.



Об этом гастроэнтеролог сказал в ответ на вопрос адвоката Саакашвили Шалвы Хачапуридзе.



«Вы говорите, что Саакашвили была сделана бариатрическая операция в 2017 году, согласно имеющимся у вас документам. Делал ли он еще подобную операцию, т.е. бариатрическую операцию? Мы задаем вам этот вопрос потому, что наши оппоненты, Пенитенциарная служба, министр юстиции и пропагандисты однозначно и ежедневно заявляют нам по телевидению, что Саакашвили перенес подобную операцию в 2021 году, незадолго до ареста, и его похудание с 120 кг до 73 кг. вызвано не состоянием здоровья, а якобы тем, что за несколько месяцев до ареста ему сделали бариатрическую операцию», - отметил Шалва Хачапуридзе.



Вместе с тем, в ответ на вопрос адвоката Саакашвили, который касался состояния здоровья Михаила Саакашвили, гастроэнтеролог, опираясь на документы, перечислил более 10 заболеваний органов пищеварения и отметил, что это является достаточным основанием для отмены наказания Михаилу Саакашвили.





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