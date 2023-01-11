

Ираклий Кобахидзе встретился с послом ЕС в Грузии

11.01.2023 16:46





Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе встретился с послом Евросоюза в Грузии Павлом Херчинским.



По информации пресс-службы «Грузинской мечты», на встрече, состоявшейся в центральном офисе партии, председатель правящей партии и посол Евросоюза поговорили о текущих процессах, связанных с углублением будущего сотрудничества между Грузией и ЕС, а также о выполнении 12 рекомендаций Еврокомиссии.



Разговор на встрече также коснулся текущей политической ситуации в Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





