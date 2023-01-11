Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ираклий Кобахидзе встретился с послом ЕС в Грузии


11.01.2023   16:46


Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе встретился с послом Евросоюза в Грузии Павлом Херчинским.

По информации пресс-службы «Грузинской мечты», на встрече, состоявшейся в центральном офисе партии, председатель правящей партии и посол Евросоюза поговорили о текущих процессах, связанных с углублением будущего сотрудничества между Грузией и ЕС, а также о выполнении 12 рекомендаций Еврокомиссии.

Разговор на встрече также коснулся текущей политической ситуации в Грузии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна