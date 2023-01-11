

Американский гастроэнтеролог: Кахексия является основанием для освобождения Саакашвили от отбывания наказания

11.01.2023 17:06





На судебном процессе по вопросу отсрочки наказания бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили допрашивают американского гастроэнтеролога Стюарта Финкеля.



Как заявил Стюарт Финкель в ответ на вопрос о выданном им экспертном заключении, согласно изученным им документам, биопсия желудка не делалась.



По его словам, кахексия является основанием для освобождения Саакашвили от отбывания наказания.



На вопрос адвоката Саакашвили Шалвы Хачапуридзе, перенес ли Саакашвили до заключения какую-либо операцию, в частности, бариатрическую операцию на желудке, Стюарт Финкель ответил, что нигде в документах, с которыми он ознакомился, такая операция не упоминается.



«В документах, которые я просмотрел, которые я получил из тюрьмы или больницы, нигде нет упоминания операция такого типа», — заявил Финкель.



На другой вопрос — связаны ли болезни, которые есть сейчас у Саакашвили, особенно абсорбция, кахексия, с актом голодовки, которую он проводил с первого же дня заключения, Стюарт Финкель сказал: «С моей точки зрения, эти состояния развились после его заключения под стражу, а симптомы проявились в 2021 году, «в конечных числах ноября».



В ходе суда Шалва Хачапуридзе также спросил у американского гастроэнтеролога, что, по его мнению, стало причиной таких сложных диагнозов и заболеваний, на что Стюарт Финкель указал на неправильное лечение Саакашвили.



«Он получил неправильное лечение», — заявил на суде американский гастроэнтеролог.





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