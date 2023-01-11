

Подоляк: «Грузинский народ совершил ошибку, выбрав себе такое правительство»

11.01.2023 22:02





Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал отказ Тбилиси передавать Киеву зенитно-ракетные комплексы «Бук», сообщает «Эхо Кавказа».



«У меня очень простое отношение к Грузии. Есть грузинский народ, но, к сожалению, он совершил огромную ошибку, в свое время выбрав себе такое правительство. Правительство имени г-на Иванишвили, которое совершенно широко открытыми или широко закрытыми глазами смотрит на Российскую Федерацию, ожидая от нее решения каких-то энергетических вопросов, не продолжения войны 2008 года, т. е. продления оккупации грузинских территорий», – сказал он.



По словам советника офиса президента Украины, договорится с таким правительством Грузии невозможно, поскольку «они находятся в другой реальности».



«Даже сегодня, после 10,5 месяцев войны, они не понимают, на чьей стороне нужно быть», — сказал Подоляк, добавив, что в Тбилиси, при этом, постоянно говорят, что хотят евроинтеграции.





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