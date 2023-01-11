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Грузинский паспорт занял 50 место в ежегодном Индексе привлекательности паспортов
11.01.2023 23:20
Грузинский паспорт занял 50 место в ежегодном Индексе привлекательности паспортов компании Henley&Partners.
С прошлого года грузинский паспорт поднялся в рейтинге на две строчки. При этом число стран, которые его обладатели могут посещать без визы, осталось прежним — 116.
Азербайджан и Армения заняли 76-е и 79-е места. Гражданам Армении доступны без виз 66 стран, гражданам Азербайджана – 70.
Первую строчку рейтинга пятый год подряд занимает Япония — безвиз в 193 страны.
Замыкает список паспорт Афганистана – их владельцы могут без виз посещать лишь 27 стран.*
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