

Грузинский паспорт занял 50 место в ежегодном Индексе привлекательности паспортов

11.01.2023 23:20





Грузинский паспорт занял 50 место в ежегодном Индексе привлекательности паспортов компании Henley&Partners.



С прошлого года грузинский паспорт поднялся в рейтинге на две строчки. При этом число стран, которые его обладатели могут посещать без визы, осталось прежним — 116.



Азербайджан и Армения заняли 76-е и 79-е места. Гражданам Армении доступны без виз 66 стран, гражданам Азербайджана – 70.



Первую строчку рейтинга пятый год подряд занимает Япония — безвиз в 193 страны.



Замыкает список паспорт Афганистана – их владельцы могут без виз посещать лишь 27 стран.*





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