

Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Армению

12.01.2023 12:15





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился с рабочим визитом в Армению.



В рамках визита, под руководством премьер-министров Грузии и Армении, состоится заседание межправительственной экономической комиссии Грузия-Армения. Также планируется проведение двусторонних встреч на высоком уровне.



В состав делегации входят вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.







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