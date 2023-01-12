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Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Армению


12.01.2023   12:15


Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился с рабочим визитом в Армению.

В рамках визита, под руководством премьер-министров Грузии и Армении, состоится заседание межправительственной экономической комиссии Грузия-Армения. Также планируется проведение двусторонних встреч на высоком уровне.

В состав делегации входят вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.


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