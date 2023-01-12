|
|
|
Гарибашвили отправился с рабочим визитом в Армению
12.01.2023 12:15
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с делегацией отправился с рабочим визитом в Армению.
В рамках визита, под руководством премьер-министров Грузии и Армении, состоится заседание межправительственной экономической комиссии Грузия-Армения. Также планируется проведение двусторонних встреч на высоком уровне.
В состав делегации входят вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна