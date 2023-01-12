

Шалва Хачапуридзе: «Список Саакашвили», подобный «списку Магнитского», должны составлять только адвокаты

12.01.2023 12:21





Адвокат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе встретится с председателем фракции «Национальное движение» в парламенте Хатией Деканоидзе, чтобы принять участие в составлении «списка Саакашвили», подобного «списку Магнитского».



Как отметил Хачапуридзе в беседе с «Интерпрессньюс», в составлении списка Саакашвили должны принимать участие только адвокаты, а не политики.



«Через несколько минут буду в парламенте Грузии. «Список Саакашвили», подобный «списку Магнитского», должны составлять только адвокаты, политики не должны принимать участие в составлении этого списка. Люди, которые должны быть включены в этот список, станут известны после обсуждения и формирования», - сказал Хачапуридзе.



Кроме того, по словам Хачапуридзе, сегодня в 14:00 в посольстве Украины он встретится с временным поверенным в делах Украины в Грузии Андреем Касьяновым.



«Инициатором встречи был сам Касьянов. Также после встреч я планирую посетить Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед», - отметил адвокат.





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