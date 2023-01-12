

Ситуация со свободой СМИ в Грузии ухудшилась – новый отчет HRW

12.01.2023 13:02





«Ситуация со свободой СМИ ухудшилась, что проявилось в частых нападениях на представителей СМИ и аресте директора критически настроенного телеканала», — говорится в новом докладе влиятельной международной организации Human Rights Watch [HRW]. Доклад оценивает положение стран в 2022 году и был опубликован сегодня, 12 января.



«Беспокойство вызывали и другие вопросы, в том числе неадекватное расследование преступлений, совершенных правоохранительными органами, незаконная слежка, несправедливые условия труда, насилие в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров (ЛГБТ).



В Евросоюзе заявили, что предоставление Грузии статуса кандидата на членство зависит от выполнения 12 условий, многие из которых связаны с защитой прав человека», — говорится в сообщении.



Netgazeti публикует ту часть отчета HRW, которая касается Грузии:



Ненадлежащее расследование преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов



Нерешенной проблемой оставалась безнаказанность сотрудников правоохранительных органов за совершенные ими преступления. В декабре 2021 года парламент спешно упразднил Государственную инспекцию, которая самостоятельно расследовала преступления, совершенные правоохранителями. Вместо этого были созданы два ведомства, одно из которых занимается расследованием случаев превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, а другое — защитой персональных данных.



Это неожиданное решение было принято правительством после того, как Государственный инспектор начал расследование возможного ненадлежащего обращения с находящимся в заключении экс-президентом Михеилом Саакашвили и нарушения законодательства о защите данных. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович призвала парламент не принимать законопроект, поскольку он «не был должным образом обсужден с заинтересованными сторонами [и] ослабил бы независимо функционирующий институт».



По состоянию на октябрь в офис Народного защитника поступило 70 жалоб на ненадлежащее обращение со стороны тюремного персонала и полиции. 61 из них были расследованы соответствующими органами. Офис Народного защитника обратился в следственный орган с просьбой начать расследование по остальным жалобам. На момент составления настоящего отчета уголовное преследование ни по одному из них не было возбуждено.



В январе по местным телеканалам транслировалось видео, на котором полицейский избивает в метро 17-летнего глухого мальчика. Второй милиционер, стоявший рядом, не пытался его остановить. Дело расследовала Госинспекция, и в июле суд приговорил полицейского к 5 годам лишения свободы.



В мае один из лидеров молодежного протестного движения «Сирцвилия» [«Позор»] Гиорги Мжаванадзе заявил, что полицейские надели на него наручники и оскорбляли физически и словесно в тбилисском отделении полиции, куда он отправился, что бы получить квитанцию о штрафе. Специальная следственная служба, которая расследует насильственные должностные преступления, начала расследование, а МВД объявило, что арестовало Мжаванадзе за неповиновение.



В июне парламент ускорил внесение неоднозначных поправок в Закон о скрытой слежке. Этот закон, инициированный правящей партией, разрешал пожизненное тайное прослушивание и слежку за людьми без их информирования. Эта норма распространяется на 77 преступлений, среди которых сейчас торговля людьми, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и преступления, связанные с наркотиками.



В августе Венецианская комиссия, конституционный консультативный орган Совета Европы, призвала правительство пересмотреть закон. По мнению комиссии, «слежка должна рассматриваться как исключительная мера» и требует «осторожной формулировки и узкого толкования» со стороны государства. В сентябре президент наложил вето на закон, но в сентябре правящая партия преодолела это вето.



В сентябре оппозиционный телеканал «TV Pirveli» опубликовал просочившиеся материалы, рассказывающие о масштабной слежке за оппозиционными партиями, предположительно осуществляемой Cлужбой безопасности в интересах правящей партии. Материалы показывают, что за ведущими политиками следят как в публичном, так и в частном пространстве.



Свобода СМИ



В мае суд приговорил Нику Гварамия, директора одной из ведущих критически настроенных телекомпаний «Мтавари архи», к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Его признали виновным в превышении полномочий при принятии управленческих решений, когда он возглавлял другую частную телекомпанию. Власти утверждали, что в результате его решений доходы компании уменьшились. Гражданское общество Грузии резко раскритиковало это решение, назвав его незаконным и политически мотивированным. Народный защитник Грузии заявила, что решение директора частной компании, даже если оно наносит ущерб компании, не может быть привлечено к уголовной ответственности, и призвала власти закрыть дело. В ноябре апелляционный суд оставил решение в силе.



Участились случаи нападений на журналистов и вмешательства в их деятельность. В марте корреспондент «Мтавари архи» Эма Гогохия и оператор подверглись нападению нескольких человек, когда снимали, как в Зугдиди коммунальщики стирают изображение украинского флага, нарисованное на стене офиса политической партии. По данному факту Специальная следственная служба начала расследование.



В июне в Батуми было совершено нападение на оператора «TV Pirveli» Мурмана Зоидзе. В связи с этим инцидентом Специальная следственная служба задержала двух человек.



В июле прокуратура приступила к расследованию инцидента, в ходе которого один из парламентариев якобы нанес физическое оскорбление основателю «TV Pirveli» Вахтангу Церетели.



В мае трое журналистов, уволенных из Общественного вещателя Грузии, обвинили руководство вещателя в «грубом вмешательстве» в редакционную политикув и цензуре, особенно при подготовке материалов с критикой России. Через несколько дней, такое же обвинение выдвинул еще один бывший журналист той же телекомпании.



Трудовые права



Несмотря на недавние улучшения в законодательстве, обеспечение справедливых условий труда остается проблемой в Грузии. Регулирование сверхурочной работы слабое, социальная защита минимальна, профсоюзы не имеют правовых гарантий, которые позволили бы им вести эффективные переговоры о системных изменениях, а эффективность «Трудовой инспекции» ограничена нехваткой ресурсов.



Нерегулируемая заработная плата делает работников уязвимыми к эксплуатации. Минимальная месячная заработная плата, составляющая 20 лари (около 7 долларов США), в 12 раз меньше прожиточного минимума и не пересматривалась с 1999 года. Низкая заработная плата усугубляется культурой труда, которая делает хищение заработной платы нормой. Согласно отчету коалиции профсоюзов и неправительственных организаций «Платформа достойного труда Грузии», 88% работников стали жертвами хотя бы одной формы хищения заработной платы.



Вопрос хищения заработной платы особенно проблематичен для медицинских работников, которые были перегружены работой из-за пандемии Covid-19. В 2022 году Инспекция труда установила, что 86 частных клиник, получивших от государства специальное финансирование для доплаты к зарплате медсестер, использовали эти средства не по назначению. Положительным изменением является то, что правительство увеличило минимальную заработную плату для медсестер в государственных клиниках.



Обеспечение безопасности на рабочем месте также остается проблемой. По данным «Инспекции труда», с января по сентябрь в результате несчастных случаев на производстве погибло 23 человека, 230 получили ранения.



Сексуальная ориентация и гендерная идентичность



Лесбиянки, геи, бисексуалы и трансгендеры (ЛГБТ) в Грузии продолжают подвергаться притеснениям, дискриминации и насилию. В мае в Тбилиси 5 трансгендерных женщин у себя дома подверглись физическому насилию со стороны группы из примерно 30 человек. Нападавшие, вооруженные камнями и кирпичами, напали на этих женщин и на хозяйку квартиры, повредили помещение и угрожали расправой. На момент составления настоящего отчета расследование продолжалось.



В июле Тбилисский городской суд оштрафовал трех человек за погром в офисе правозащитной организации Tbilisi Pride во время массового насилия направленного против ЛГБТ в июле 2021 года. В результате пострадали несколько десятков человек и был отменен «Марш Достоинства». Суд оправдал подсудимых по более серьезным обвинениям в преследовании и организованном групповом насилии. Полиция арестовала в общей сложности 31 человека за насилие. Суд приговорил к тюремному заключению 26 человек за насилие в отношении журналистов, освещавших эти события. Однако власти не установили и не наказали организаторов массового насилия.



В декабре 2021 года Европейский суд по правам человека постановил, что в 2013 году государство Грузии не смогло защитить мирных демонстрантов от гомофобного и трансфобного насилия, тем самым нарушив свободу собраний и запрет на бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и дискриминацию. 17 мая 2013 года толпа напала на группу активистов, пытавшихся отпраздновать Международный день борьбы с гомофобией. В результате насилия пострадали десятки человек.



Права женщин



По данным прокуратуры, с января по сентябрь 13 женщин были убиты, 11 женщин подверглись покушению со стороны членов семьи. По данным Центра прав человека, местной правозащитной организации, суды часто освобождают под залог преступников, которые продолжают притеснять женщин, ставших жертвами насилия.



В ноябре 2021 года Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW) установил, что государство Грузия нарушило несколько статей «Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» в связи с делом Ханум Джейрановой. Джейранова умерла в 2014 году после публичного унижения и физического насилия со стороны односельчан. CEDAW установил, что Грузия, среди прочего, не обеспечила расследование жестокого обращения с Джейрановой и ее смерти, а также наказание виновных в этих преступлениях; Кроме того, не защитило ее от гендерной дискриминации.

Международные акторы



В июне в ответ на заявку Грузии на членство в ЕС Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус страны-кандидата после того, как она выполнит двенадцать приоритетов, установленных Европейской комиссией. Эти приоритеты включают снижение политической поляризации, усиление независимости и подотчетности всех государственных институтов, обеспечение независимости судебной системы, гарантии независимости и плюрализма СМИ, защиту прав уязвимых групп и укрепление гендерного равенства.



В июне Европейский парламент принял резолюцию, в которой выразил тревогу по поводу «значительного ухудшения» ситуации со свободой СМИ в Грузии, включая запугивания, насилие и «политически мотивированные уголовные расследования против представителей и владельцев СМИ», и осудил арест Гварамия.



В июне Международный уголовный суд выдал ордер на арест за военные преступления, совершенные во время конфликта между Грузией и Россией в 2008 году. Ордера на арест трех членов де-факто администрации Южной Осетии выданы по следующим обвинениям: незаконное лишение свободы, пытки и бесчеловечное обращение, оскорбление человеческого достоинства, захват заложников и незаконное перемещение. Подозреваемые пока не задержаны. Считается, что в настоящее время они находятся на территории Южной Осетии или на территории, контролируемой российским правительством. Прокурор Международного уголовного суда предлагает в 2023 году сократить расследование в Грузии и направить усилия на исполнение трех ордеров на арест.



В сентябре Комитет ООН по правам человека призвал власти расследовать нарушения прав человека и наказывать виновных, усиливать борьбу с насилием в отношении женщин, защищать людей от дискриминации и насилия по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности.



В июне правительственные чиновники США выразили поддержку демократическим устремлениям страны и в то же время выразили «глубокую обеспокоенность демократической траекторией Грузии».



После своего визита в феврале Дуния Миатович опубликовала отчет, в котором призвала власти Грузии обеспечить эффективное выполнение антидискриминационного законодательства и лучшую защиту трудовых и экологических прав.





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