

Граждане Грузии и Армении смогут пересекать границу по удостоверению личности

12.01.2023 13:22





На сегодняшнем заседании Правительства Армении, 12 января, было одобрено предложение о заключении соглашения «между Республикой Армения и Грузией о взаимных поездках граждан двух государств по удостоверению личности» (без загранпаспорта).



Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян заявил, что построение особых отношений с Грузией является приоритетом, это также отражено в плане правительства.



“Грузия является одним из излюбленных мест для деловых поездок и отдыха наших граждан. В 2019 году Грузию посетили 1 миллион 365 тысяч граждан Армении”, – сказал Мирзоян.



Между Арменией и Грузией действует безвизовый режим посещения граждан друг друга.



“3 марта 2020 года премьер-министры Армении и Грузии подписали меморандум о намерениях по содействию передвижению граждан. Стороны выразили намерение заключить новое соглашение. Работа проделана, и сейчас есть проект решения Правительства по этому соглашению”, – сказал министр.



После подписания протокола, гражданам Армении и Грузии больше не понадобится загранпаспорт для пересечения границы.



Премьер Никол Пашинян выразил надежду, что документ могут подписать уже во время сегодняшнего визита грузинской делегации, которая находится в Ереване.



Источник: jnews.ge

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