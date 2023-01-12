|
|
|
Главы МИД Грузии и Эстонии поговорили по телефону
12.01.2023 15:58
Министры иностранных дел Грузии и Эстонии провели беседу по телефону, после чего выложили в Twitter комментарии по содержанию беседы.
Глава МИД Грузии написал, что речь шла «о плодотворном сотрудничестве между странами» и сделал акцент на значении непоколебимой поддержки Эстонией европейских устремлений Грузии. «Мы также подчеркнули важность предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС», — написал Дарчиашвили.
Глава МИД Эстонии, со своей стороны, на первое место вынес тему войны в Украине, прекращения ее со стороны России и вопрос помощи, в которой сегодня нуждается Киев. Рейнсалу также выразил обеспокоенность состоянием здоровья находящегося в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и призвал предоставить ему возможность пройти лечение за рубежом.
Новости-Грузия
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна