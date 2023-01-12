

Главы МИД Грузии и Эстонии поговорили по телефону

12.01.2023 15:58





Министры иностранных дел Грузии и Эстонии провели беседу по телефону, после чего выложили в Twitter комментарии по содержанию беседы.



Глава МИД Грузии написал, что речь шла «о плодотворном сотрудничестве между странами» и сделал акцент на значении непоколебимой поддержки Эстонией европейских устремлений Грузии. «Мы также подчеркнули важность предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС», — написал Дарчиашвили.





Глава МИД Эстонии, со своей стороны, на первое место вынес тему войны в Украине, прекращения ее со стороны России и вопрос помощи, в которой сегодня нуждается Киев. Рейнсалу также выразил обеспокоенность состоянием здоровья находящегося в заключении третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и призвал предоставить ему возможность пройти лечение за рубежом.



Новости-Грузия

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