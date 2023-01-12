

В Грузии семьям из Украины выделят помощь в 470 лари на каждого ребёнка

12.01.2023 15:59









В частности, по 470 лари на каждого ребёнка получат семьи из Украины, приехавшие в Грузию после 1 февраля 2022 года.



Для получения помощи родители/законные представители ребёнка должны обратиться в отделения Агентства социального обслуживания по месту жительства до 1 марта. При себе нужно иметь паспорт, а также паспорт или свидетельство о рождении ребёнка.



В случае возникновения вопросов можно обратиться посредством горячей линии 1505.



Адреса отделений Агентства социального обслуживания доступны по При поддержке Детского фонда ООН власти Грузии выделят финансовую помощь семьям детей из Украины.В частности, по 470 лари на каждого ребёнка получат семьи из Украины, приехавшие в Грузию после 1 февраля 2022 года.Для получения помощи родители/законные представители ребёнка должны обратиться в отделения Агентства социального обслуживания по месту жительства до 1 марта. При себе нужно иметь паспорт, а также паспорт или свидетельство о рождении ребёнка.В случае возникновения вопросов можно обратиться посредством горячей линии 1505.Адреса отделений Агентства социального обслуживания доступны по ссылке.





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