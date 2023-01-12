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В Грузии семьям из Украины выделят помощь в 470 лари на каждого ребёнка
12.01.2023 15:59
При поддержке Детского фонда ООН власти Грузии выделят финансовую помощь семьям детей из Украины.
В частности, по 470 лари на каждого ребёнка получат семьи из Украины, приехавшие в Грузию после 1 февраля 2022 года.
Для получения помощи родители/законные представители ребёнка должны обратиться в отделения Агентства социального обслуживания по месту жительства до 1 марта. При себе нужно иметь паспорт, а также паспорт или свидетельство о рождении ребёнка.
В случае возникновения вопросов можно обратиться посредством горячей линии 1505.
Адреса отделений Агентства социального обслуживания доступны по ссылке.
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