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В Грузии семьям из Украины выделят помощь в 470 лари на каждого ребёнка


12.01.2023   15:59


При поддержке Детского фонда ООН власти Грузии выделят финансовую помощь семьям детей из Украины.

В частности, по 470 лари на каждого ребёнка получат семьи из Украины, приехавшие в Грузию после 1 февраля 2022 года.

Для получения помощи родители/законные представители ребёнка должны обратиться в отделения Агентства социального обслуживания по месту жительства до 1 марта. При себе нужно иметь паспорт, а также паспорт или свидетельство о рождении ребёнка.

В случае возникновения вопросов можно обратиться посредством горячей линии 1505.

Адреса отделений Агентства социального обслуживания доступны по ссылке.


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